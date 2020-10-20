"Edirne kırmızısı" Türk tekstil sektörüyle dünyaya açılacak

Prof. Dr. Karadağ, Trakya Üniversitesince online düzenlenen "1. Uluslararası Edirne Kırmızısı e-Sempozyumu"nda "Türk Kırmızısı Reçetesi, Patenti ve Sanayi Ölçeğinde Yeniden Üretimi" konulu sunum gerçekleştirdi.
Edirne kırmızısının geçmişte 38 farklı işlemden geçirildikten sonra elde edildiğini belirten Karadağ, bunda yağlama ve mordanlama gibi basamakların önemli yer tuttuğunu söyledi.
Karadağ, 19. yüzyılda sentetik boyanın bulunmasıyla rengin reçetesinin ortadan kalktığını ifade ederek, "Usta-çırak ilişkisiyle devam eden bu boyama reçeteleri, bu yenilikler karşısında ortadan kayboldu ve bilinmez oldu. Yaklaşık 250 yıl bu reçete gizliliğini korudu. Rengin ortaya çıkması için birçok çalışma yapıldı." dedi.
Karadağ, Türk Kültür Vakfı öncülüğünde yapılan çalışmalarla Edirne kırmızısının yeniden elde edilmesi ve Türk tekstil sektörüyle tüm dünyaya açılmasının hedeflendiğini dile getirdi.
Edirne kırmızısının reçetesinin orijinal olarak elde edilmesi için birçok eserin incelenip analizinin yapıldığını anlatan Karadağ, şunları kaydetti:
"Yapılan çalışmayla daha kısa sürede daha sürdürülebilir bir şekilde rengi elde etmeyi hedefledik. Edirne kırmızısıyla boyanmış malzemelerden yapılan analizlerden sonra bir değerlendirmeye varıldı. Yapılan çalışmalar sonrası Edirne kırmızısı elde edildi ve rengin patenti alındı. Patent alındıktan sonra bu renk tekstil sektörünün hizmetine sunuldu.
Biz Edirne kırmızısı reçetesinin sürdürülebilir ve büyük ölçekli üretimlere olanak sağlayabilecek şekilde olması için çaba gösterdik. Tekstil sektöründe kullanılması bizim için çok önemli. Boya geçmişte 40 gün sürede elde edilirken, bu günümüz teknolojisiyle hiçbir basamaktan ödün verilmeden yaklaşık 6 saate kadar indirildi."
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