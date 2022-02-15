Fırsat buldukça sabah erken saatlerde ormana gelerek spor yaptığını belirten vatandaşlardan Fazıl Aka, etrafta gezinen sincapları da izleme fırsatı bulduğunu söyledi. Aka, "Gerçekten sincaplar çok güzel, ben koşarken onlar da ağaçlarda daldan dala atlıyorlar. Bazen yere indiklerini görüyorum. Yiyecek arıyorlar, durup izliyorum, gerçekten çok güzel" dedi.