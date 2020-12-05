EDİRNE - Haklarında kayıp ilanı olan iki çocuk boş sokaklarda gezerken bulundu

Alınan bilgiye göre, asayiş ekipleri çarşıda gezen yaşları 10 ile 14 olan çocukları görünce, konuyu araştırdı.Uygur Türkü oldukları ve İstanbul'da haklarında kayıp ihbarı yapıldığı öğrenilen çocuklar, Edirne Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.

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