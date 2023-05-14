Edirne Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Edirne Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Edirne başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Edirne Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Edirne seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Edirne Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Edirne Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 89.97 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:04 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 89.1 oldu. Edirne Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 158.521 oyla yüzde 63.09 - Recep Tayyip Erdoğan: 81.004 oyla yüzde 32.24 - Sinan Oğan: 9.933 oyla yüzde 3.95 - Muharrem İnce: 1.818 oyla yüzde 0.72 oy aldı.



Edirne 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 158.521 oyla yüzde 63.09Recep Tayyip Erdoğan: 81.004 oyla yüzde 32.24Sinan Oğan: 9.933 oyla yüzde 3.95Muharrem İnce: 1.818 oyla yüzde 0.72

Edirne Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.27 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:04 itibarıyla yüzde 82.1 oranında açıldı. 2023 Edirne milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 137.207 oyla yüzde 60.45 - Cumhur İttifakı: 72.312 oyla yüzde 31.85 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 6.108 oyla yüzde 2.69 - Ata İttifakı: 3.439 oyla yüzde 1.52 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 534 oyla yüzde 0.24 aldı. Saat 22:04 itibarıyla 2023 Edirne milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Millet İttifakı: 137.207 oyla yüzde 60.45Cumhur İttifakı: 72.312 oyla yüzde 31.85Emek ve Özgürlük İttifakı: 6.108 oyla yüzde 2.69Ata İttifakı: 3.439 oyla yüzde 1.52Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 534 oyla yüzde 0.24CHP: 90.126 oyla yüzde 39.71AK Parti: 53.170 oyla yüzde 23.42İYİ Parti: 47.081 oyla yüzde 20.74MHP: 17.168 oyla yüzde 7.56YEŞİL SOL: 4.116 oyla yüzde 1.81ZP: 2.928 oyla yüzde 1.29TİP: 1.992 oyla yüzde 0.88MEMLEKET: 1.860 oyla yüzde 0.82YENİDEN REFAH: 1.458 oyla yüzde 0.64GENÇ: 1.045 oyla yüzde 0.46BBP: 516 oyla yüzde 0.23AP: 511 oyla yüzde 0.23ANAP: 347 oyla yüzde 0.15SOL PARTI: 294 oyla yüzde 0.13MP: 289 oyla yüzde 0.13HAKPAR: 264 oyla yüzde 0.12HKP: 203 oyla yüzde 0.09AB: 197 oyla yüzde 0.09MİLLİYOL: 196 oyla yüzde 0.09TKP: 182 oyla yüzde 0.08YP: 64 oyla yüzde 0.03TKH: 58 oyla yüzde 0.03GBP: 0 oyla yüzde 0.00