Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Edirne Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Edirne Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için sandık başına gitti. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağını kaldırması ile birlikte Edirne Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları gelmeye başladı. 14 Mayıs 2023 Edirne seçim sonuçları ve önde olan parti ile Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için henüz resmi olmayan sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, Edirne seçim sonuçları ile hangi parti ve Cumhurbaşkanı adayı önde? Edirne genel seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs 2023 Edirne Cumhurbaşkanı seçim sonucu ve milletvekili seçim sonuçları...

Giriş: 14.05.2023 - 22:04 | Güncelleme: ABONE OL
Edirne Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Edirne Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları
HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Edirne başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Edirne Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Edirne seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Edirne Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Edirne Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 89.97 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:04 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 89.1 oldu. Edirne Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 158.521 oyla yüzde 63.09 - Recep Tayyip Erdoğan: 81.004 oyla yüzde 32.24 - Sinan Oğan: 9.933 oyla yüzde 3.95 - Muharrem İnce: 1.818 oyla yüzde 0.72 oy aldı.

Edirne 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 158.521 oyla yüzde 63.09

Recep Tayyip Erdoğan: 81.004 oyla yüzde 32.24

Sinan Oğan: 9.933 oyla yüzde 3.95

Muharrem İnce: 1.818 oyla yüzde 0.72



Edirne Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.27 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:04 itibarıyla yüzde 82.1 oranında açıldı. 2023 Edirne milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 137.207 oyla yüzde 60.45 - Cumhur İttifakı: 72.312 oyla yüzde 31.85 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 6.108 oyla yüzde 2.69 - Ata İttifakı: 3.439 oyla yüzde 1.52 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 534 oyla yüzde 0.24 aldı. Saat 22:04 itibarıyla 2023 Edirne milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:


Millet İttifakı: 137.207 oyla yüzde 60.45

Cumhur İttifakı: 72.312 oyla yüzde 31.85

Emek ve Özgürlük İttifakı: 6.108 oyla yüzde 2.69

Ata İttifakı: 3.439 oyla yüzde 1.52

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 534 oyla yüzde 0.24

CHP: 90.126 oyla yüzde 39.71

AK Parti: 53.170 oyla yüzde 23.42

İYİ Parti: 47.081 oyla yüzde 20.74

MHP: 17.168 oyla yüzde 7.56

YEŞİL SOL: 4.116 oyla yüzde 1.81

ZP: 2.928 oyla yüzde 1.29

TİP: 1.992 oyla yüzde 0.88

MEMLEKET: 1.860 oyla yüzde 0.82

YENİDEN REFAH: 1.458 oyla yüzde 0.64

GENÇ: 1.045 oyla yüzde 0.46

BBP: 516 oyla yüzde 0.23

AP: 511 oyla yüzde 0.23

ANAP: 347 oyla yüzde 0.15

SOL PARTI: 294 oyla yüzde 0.13

MP: 289 oyla yüzde 0.13

HAKPAR: 264 oyla yüzde 0.12

HKP: 203 oyla yüzde 0.09

AB: 197 oyla yüzde 0.09

MİLLİYOL: 196 oyla yüzde 0.09

TKP: 182 oyla yüzde 0.08

YP: 64 oyla yüzde 0.03

TKH: 58 oyla yüzde 0.03

GBP: 0 oyla yüzde 0.00



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan açıklamalar
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan açıklamalar
Motosikletli öldü, sürücü başkası çıktı
Motosikletli öldü, sürücü başkası çıktı
İsveç ve Finlandiya'da sandıktan ne çıktı?
İsveç ve Finlandiya'da sandıktan ne çıktı?
Şırnak'ta
Şırnak'ta "özel güvenlik bölgesi" kararı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.