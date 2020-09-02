Edirne Devlet Hastanesi Moleküler PCR laboratuvarı kurulan ikinci basamak ilk devlet hastanesi oldu

AA

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moleküler PCR tekniğinin koronavirüs tanısında sıklıkla kullanılan gelişmiş bir teknik olduğunu söyledi.

Hepatit B, hepatit C ve bazı romatizmal hastalıkların tanısında da Moleküler PCR tekniğinin kullanıldığını ifade eden Yıldırım, "Koronavirüsle olan mücadelemizde artık daha hızlı ve daha yüksek sayılarda laboratuvar örneği çalışabileceğiz. Koronavirüs mücadelesi bittikten sonra da yine bazı hastalıklarla ilgili tanı ve takipleri bu laboratuvarımızda Edirne'mize halkımıza daha kaliteli ve önemli bir hizmeti sunmuş olacağız." diye konuştu.

Trakya'da, eğitim ve araştırma hastanesi ya da üniversite hastanesi olmayıp Moleküler PCR laboratuvarı kuran ikinci basamak ilk devlet hastanesinin Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımız tarafından temin edilen ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na kurulumu gerçekleştirilen iki PCR cihazı, gerekli validasyon ve kontrol işlemleri yapılarak çalışır hale getirilmiştir. Aynı zamanda PCR laboratuvarında görevlendirilecek bir tıbbi mikrobiyoloji uzmanı ve 6 laboratuvar teknisyeninin, bir hafta süresince Trakya Üniversitesi Hastanesinde cihazların çalışma prensipleri ile ilgili eğitim almaları sağlanmıştır. 28 Ağustos'tan itibaren PCR laboratuvarımızda koronavirüs testleri için çalışmaya başlanmış ve başarıyla sonuçlandırılmaktadır. Testlerin daha hızlı sonuçlandırılması, koronavirüsle mücadelede başarımızı artıran önemli bir faktör olacaktır. Bu süreçte sosyal mesafemizi koruyalım, maskemizi takalım ve el hijyenimize muhakkak dikkat edelim. Unutulmamalıdır ki bir savaş birliktelikle kazanılabilir."