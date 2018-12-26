Edirne'den muhteşem görüntüler

Edirne'de, gün batımı sırasındaki renk cümbüşü kış aylarında büyüleyici manzara sunuyor. Açık hava müzesi gibi her yanında tarih ve kültür mirası taşıyan kentte bazı günler güneş adeta nazlı nazlı batıyor. Batarken bulutların arasından yansıyan kırmızının onlarca tonu ise görsel şölen oluşturuyor.

Selimiye Camisi, akşamın karanlığı çökmeden kırmızı ve pembe tonlarıyla güne veda ediyor. Kubbe ve şerefelerinin ışıklandırmasıyla zifiri karanlıkta da kentin ortasında bir zümrüt gibi parlayan Selimiye Camisi, hem ibadet hem de ziyarete kapılarını 24 saat açık tutmaya devam ediyor.

Selimiye ile altın üçgende yerini alan Eski Cami ve Üç Şerefeli Camisi de özellikle fotoğraf sanatçılarının gün batımıyla aynı karede buluşturmaya çalıştırdığı diğer kültürel miraslar arasında yerini alıyor. Tunca ve Meriç nehirleri üzerinde bir gerdanlık gibi duran tarihi köprüler de yine gün batımında sundukları siluetleriyle hayran bırakıyor.