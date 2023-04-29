Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Edirne'deki trafik kazasında hamile kadın karnındaki bebeğiyle can verdi

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında hamile kadın bebeği ile can verdi. Kazada 2 kişi de yaralandı

Giriş: 29.04.2023 - 20:08 | Güncelleme: ABONE OL
Edirne'deki trafik kazasında hamile kadın karnındaki bebeğiyle can verdi
İHA

Edirne'de bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Bulgar vatandaşı hamile kadın hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bulgar uyruklu 3 kişilik aileyi taşıyan yabancı plakalı otomobil, Edirne’nin Havsa ilçesi ile Babaeski otoyolunda seyir halindeyken bir tıra arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü feci kazada sürücü ile çocuğu yaralanırken, hamile eşi ise karnındaki bebeğiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan baba ve çocuğu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölen kadının cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobilin çarptığı motosikletli kurtarılamadı
Otomobilin çarptığı motosikletli kurtarılamadı
Erkek arkadaşıyla tartışanı av tüfeğiyle vurdu!
Erkek arkadaşıyla tartışanı av tüfeğiyle vurdu!
'Kuzu gömleği'yle yapılıyor! İftar sofralarına lezzet katıyor
'Kuzu gömleği'yle yapılıyor! İftar sofralarına lezzet katıyor
Edirne'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Edirne'de silahlı saldırı: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.