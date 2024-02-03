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        Haberler Yaşam Edirne'deki tarihi Balon Hangarı restore edilecek

        Edirne'deki tarihi Balon Hangarı restore edilecek

        Edirne'de, Balkan Savaşları'nda kullanılan zeplinlere ev sahipliği yapan Balon Hangarı restore edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:48
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          Osmanlı döneminde kentin savunması amacıyla oluşturulan, çevresinde askeri tabyalar, hastane ve kışla gibi yapıların bulunduğu tarihi hangar, Milli Saraylar Başkanlığınca ihya edilecek.

        • 2

          Balkan Savaşları sırasında 1912 yılında inşa edilen hangardan düşman birliklerini gözlemek için havalanan zeplinler, istihbarat ve topçu birliklerine koordinatların ulaştırılmasında görev yaptı. Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar kullanıldıktan sonra işlevini yitiren Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılması için çalışma yapılacak.

        • 3

          Edirne Valisi Yunus Sezer, yapının ihya edileceğini söyledi.

          Kentin tarihi yapılarında önemli çalışmalar yapıldığını belirten Sezer, "Balon Hangarı ve yakınında yer alan Edirne Asker Hastanesi, Milli Saraylar Başkanlığı bünyesine geçti. Orada bu sene içerisinde hızlı çalışmalar yapılacak. Kent kültürü ve turizmi için önemli bir yapı restore edilecek" dedi.

        • 4

          "DÜNYANIN EN ESKİ MUHARİP BALON HANGARI"

          Sanat ve Kültür Yönetimi Uzmanı Kutalmış Bayraktar da hangarın Türk havacılık tarihi açısından önemli bir yapı olduğunu söyledi. Hangarla ilgili bilimsel çalışmalar yaptığını belirten Bayraktar, "Bu yapı dünyanın en eski muharip balon hangarıdır. Dünyada daha eski yıllarda yapılmış balon hangarları mevcut ancak bunların hiçbiri doğrudan savaş için yapılmamıştır. Konumlandırılışı tamamen Balkan Savaşları'nın askeri manevrası içindir" diye konuştu.

        • 5

          Bayraktar, yapının Balkan Savaşları'ndan sonra uçak hangarı olarak kullanıldığını, Türkiye'deki ilk uzun mesafeli uçuşun hangardan kalkan uçak tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi. Yapının ihyasının kent turizmine de katkı sağlayacağını anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

        • 6

          "Milli Saraylar Başkanlığı çok güzel ve doğru bir kararla burayı koruma altına aldı. Başkanlığın koruma pratiği, bizim de öngördüğümüz gibi tekil yapı merkezli değil, tarihi çevreyle beraber oluyor. Balon Hangarı ve çevresindeki tarihi miras bütün olarak düzenlenecek. Türk havacılık tarihi yaşatılacak. Aynı zamanda Türk havacılığı geleceğe güçlü şekilde ilerliyor. Tarihten geleceğe anlamlı bir çalışma olacak."

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