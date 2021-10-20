Edirne'deki Omurgasızlar Müzesi'nde 2 bin böcek türü sergileniyor

Üniversitenin Balkan Yerleşkesinde yer alan Fen Fakültesi Biyoloji Bölümündeki müzede yaklaşık 2 bin böcek türü özel kutularda sergileniyor.
Müze, öğrencilere ve bilim adamlarına uluslararası çalışmalarda kaynak da oluşturuyor.
Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, AA muhabirine, Trakya'nın bitki ve hayvan türleri açısından çok zengin bir bölge olduğunu, Edirne'de 1678 bitki türü ile 2 bin 34 hayvan türü bulunduğunu söyledi.
Trakya'nın Avrupa ve Asya arasında geçiş noktasında bulunduğu için çok zengin bir faunaya sahip olduğu vurgulayan Çamlıtepe, müzede de bu zenginliğin sergilendiği ifade etti.
Omurgasızlar Müzesi'nde yaklaşık 2 bin böcek türünün yer aldığını aktaran Çamlıtepe, "Tabii ki bu kadar zengin bir koleksiyona sahip olunca müzemiz hem öğrencilerin hem de uluslararası araştırmacıların ilgisini çekiyor. Öğrencilerimiz doğada göremediği böcekleri müzede görme fırsatı buluyor. Müzemiz uluslararası çalışmalara da kaynak oluşturuyor." dedi.
Çamlıtepe, müzedeki omurgasız hayvanların temizlendikten ve bazı işlemlerden geçtikten sonra hava almayan özel kutular içinde saklandığını, böylece uzun yıllar boyunca orijinal haliyle korunduğunu vurguladı.
Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, özellikle Balkan ülkelerinden gelen ziyaretçilerin, böceklerle ilgili çalışmaları kapsamında, kız böcekleri, kelebekler, zar kanatlılar, yarım kanatlılar, çekirge türleri başta olmak üzere birçok omurgasızın sergilendiği müzeyi ziyaret ettiğini kaydetti.
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