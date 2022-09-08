Edirne'deki kazıda patlamamış top mermisi bulundu

Durumu hemen emniyet güçlerine bildirdiklerini ifade eden Kurtişoğlu, "Balkan Harbi'nden kaldığını düşündüğümüz patlamamış top mermisi karşımıza çıktı. Bununla ilgili olarak güvenlik birimlerine hemen haber verdik. Bomba imha ekipleri gelerek alandan güvenli bir şekilde mühimmatı uzaklaştırdı." dedi.

Kazı Başkanı ve Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, AA muhabirine, Edirne Yeni Sarayı kazı çalışmalarının devam ettiğini ve bugünkü çalışmalar sırasında patlamamış mühimmat bulduklarını söyledi.