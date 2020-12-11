Edirne'deki İtalyan Mezarlığı, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi.

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Karaağaç Mahallesi'ndeki İtalyan Mezarlığı'nın bulunduğu bölgeyi "koruma alanı" olarak ilan etti.

Kurul yetkilileri, mezarlıkta yaptıkları incelemede kaçak kazılar nedeniyle çukurlar bulunduğunu tespit etti.

Koruma Bölge Kurulunca, çukurların kapatılmasına, alanda temizlik çalışması yapılmasına, güvenlik önlemi alınmasına, 2. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli taşınmazın tescil kaydının revize edilerek korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline karar verildi.