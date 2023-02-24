Edirne'deki çifte cinayetin şüphelisi yakalandı

Edirne'de, köy muhtarı ile amcasını öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Recep T. gözaltına alındı.
İpsala ilçesi Kumdere köyünde av tüfeği ile kahvehaneye giren Recep T., husumetli olduğu Kumdere Köyü Muhtarı Hüseyin Karataban'a (50) ateş açtı. Hüseyin Karataban ile araya giren amcası Hüdayet Karataban (64), L.G. ve H.K. yaralandı.
Recep T. kaçarken, yaralılar İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Karataban ile amcası hayatını kaybetti, L.G. ve H.K. ise Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma, kaçan Recep T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.
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