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Edirne'de köy muhtarı ile amcasını öldüren şüpheli yakalandı

Edirne'de, köy muhtarı Hüseyin Karataban ile amcası Hüdayet Karataban'ı öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Recep T., jandarma ekiplerince yakalandı

Giriş: 24.02.2023 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Edirne'deki çifte cinayetin şüphelisi yakalandı
DHA

Edirne'de, köy muhtarı ile amcasını öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Recep T. gözaltına alındı.

İpsala ilçesi Kumdere köyünde av tüfeği ile kahvehaneye giren Recep T., husumetli olduğu Kumdere Köyü Muhtarı Hüseyin Karataban'a (50) ateş açtı. Hüseyin Karataban ile araya giren amcası Hüdayet Karataban (64), L.G. ve H.K. yaralandı.

Muhrat H&uuml;seyin Karataban ile amcası H&uuml;dayet Karataban
Muhrat Hüseyin Karataban ile amcası Hüdayet Karataban

Recep T. kaçarken, yaralılar İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Karataban ile amcası hayatını kaybetti, L.G. ve H.K. ise Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kaçan Recep T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

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