Edirne'deki aralık ayı yağışları nehir debilerini 3 kat artırdı

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini, hem havzasındaki hem de Edirne'deki sağanak yağışlar olumlu yönde etkiledi.
Kentte geçen ay, metrekareye 92 kilogram yağış düştü. Etkili olan yağışlar, nehirlerdeki su seviyesini artırdı.
Su seviyesinin yükselmesiyle kurak dönemde ortaya çıkan kum adacıkları gözden kayboldu.
DSİ verilerine göre aralık ayı başında 67 metreküp/saniye seviyelerinde akan Meriç'in debisi, yağışların etkisiyle yaklaşık 3 kattan fazla arttı. Son ölçümlerde Kirişhane istasyonundan Meriç Nehri'nin debisi, saniyede 211 metreküp olarak ölçüldü.
Yağışlara bağlı olarak debisinde arlık ayı başına göre 3 kat artış olan Tunca'nın son ölçümü 9 metreküp/saniye olarak kaydedildi.
- "Debiler yükseldi ama yeterli değil"
Vatandaşlardan Ahmet Taşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkili yağışların su seviyesini artırdığını söyledi.
Son yağışlarla toprağın suyla buluştuğunu belirten Taşkan, "Nehir debileri 2 ay öncesine göre yükseldi ama henüz yeterli seviyede değil. Düşen yağışlar çiftçilere iyi oldu. En azından toprak suya kavuştu. O eski kuraklık gitti. Yeni yılda daha çok yağış olmasını ümit ediyoruz." dedi.
Mithat Bişi de kurak geçen dönemin ardından etkili olan yağışların yüzleri güldürdüğünü ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!