Edirne'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Edirne-Havsa otoyolunun 10. kilometresinde 33 ADZ 116 plakalı TIR, sürücüsü Sabahattin Ardalı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

Aynı yönden gelen gurbetçi Halil Çalışkan idaresindeki 1-EBH-307 plakalı otomobil ile Akın Erik idaresinde 46 HK 410 plakalı otomobil TIR'a çarptı.

Çarpma sonucu 1-EBH-307 plakalı otomobil sürücüsü Halil Çalışkan ile yanında bulunan 2 kişi ve 46 HK 410 plakalı otomobil sürüşücüsü Akın Erik ile yanında bulunan kişi ve TIR sürücüsü Sabahattin Ardalı yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Edirne’deki çeşitli hastanelere götürdü.

İHA'nın haberine göre; yaşanan kaza sonrası otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.