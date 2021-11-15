Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, daha önce meslekten ihraç edilmiş SGK denetmeni C.Ş'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin FETÖ ile ilişkili olduğu öğrenildi.