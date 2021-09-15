Edirne'de yüksek verimli "aronya" ve mürver"in hasadına başlandı

AA

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsündeki hasada, Vali Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp ve Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı üyesi girişimci kadınlar da katıldı.

Bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle sağlık sektöründe de tercih edilen ürünler, dalından özenle toplandı.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Canalp ve Vakıf üyelerine, bu meyveler hakkında bilgi vererek faydalarını anlattı.

Tülek, 2017'de Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce "aronya" ve "mürver" yetiştiriciliğiyle ilgili başlatılan projenin başarılı şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Aronyanın Kuzey Amerika orjinli üzümsü meyveler grubunda olduğunu anlatan Tülek, bunun, antioksidan ve antosiyanin içeriği en yüksek meyvelerin başında geldiğini ifade etti.

Aronyanın ekim alanlarının gün geçtikçe genişlediğini belirten Tülek, şunları kaydetti:

"Aronya tıp ve eczacılık açısından çok önem arz etmektedir. Taze tüketilebildiği gibi işlenerek farklı şekillerde de tüketilebilmektedir. Dikim sıklığına göre değişmekle birlikte dekara yaklaşık 150 fidan dikilebilmektedir. 4. ve 5. yıldan sonra ağaç başına 5-10 kilogram arasında verim alınabiliyor. Bu açıdan bakıldığında ekonomik bir ürün. Daha çok sağlık gıdası olmasından dolayı çok önem arz ettiğini söyleyebilirim. Aronyanın tam oluşmuş bir piyasası olmamakla birlikte marketlerde kilosu 50-60 lira arasında satılıyor."

Tülek, mürverin de sağlık açısından faydalı olduğunu dile getirerek, "Taze tüketimi söz konusu değil. İşlenerek eczacılık ve tıp alanında kullanımı söz konusu. Mürver de ağaç başına 30 kilo meyve veriyor. Bölgemize adaptasyon olarak uygun bir bitki." diye konuştu.