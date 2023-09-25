Edirne'de yol ortasındaki tarihi çeşme taşınıyor

İmamoğlu, çeşmenin Eski Elektrik Fabrikası'nın bulunduğu alana taşınması gerektiğini belirtti. Taşınan esere bulunduğu yerin hüviyet kazandırılmasının doğru bir yaklaşım olacağını savunduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bu noktada bu bütünlüğün sağlanması, o tarihi esere de bir şahsiyet kazandıracaktır. Bunun için mevcut stat duvarına yaslanan bir tarihi çeşme görünümündense bir külliye formunda, türbe, mezarlık, cami şeklinde bu mezarlık çeşmesinin kendisine özgü bir yapıyla orada bulunması Edirne halkı için de Edirne'ye gelen turistler de daha dikkat çekici olacaktır" diye konuştu.