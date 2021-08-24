Edirne'de üretilen 5 milyon pullu sazan göletlerde yetiştirilmek üzere 13 ile gönderildi

Modern teknolojiler kullanılarak üretim yapılan tesiste 2 ay önce sağılan ve hipofiz enjeksiyon yöntemi ile tam kontrollü olarak yetiştirilen pullu sazanlar 3 santimetre boya geldikten sonra hasat edildi.
Sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlamak amacıyla yetiştirilen yavru balıklardan 600 bini İstanbul'a gönderilirken, 1 milyon 100 bini Edirne'deki göllere, geri kalanı ise diğer Bursa, Yalova, Bilecik ve Eskişehir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Karabük ve Bartın'a gönderildi.
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, anaç balıklardan sağılan larvaların 23 yetiştirme havuzuna bırakıldığın ve bu süreçte 5 milyon pullu sazan balığı yavrusunun yetiştirildiğini söyledi.
5 milyon yavru balık hedefine ulaştıklarını ve hasada başladıklarını aktaran Bayazıt, "Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan program dahilindeki illerimize balıklarımızı göndermeye başladık. Bugün hasat edilen 600 bin yavru pullu sazanı İstanbul'a göndereceğiz." dedi.
Bayazıt, büyük emeklerle yetiştirilen balıkların sağlıklı bir şekilde nakledilmesi için özel tankerler ve ekipmanlar kullandıklarını ifade etti.
Vatandaşların sağlıklı ve kaliteli proteine ulaşmasına katkı sağlamak için balık üretimine devam edeceklerini aktaran Bayazıt, "Bu balıklara çalışanlarımız gözleri gibi baktılar. Hedefimiz 3-5 santimetre arasına getirmekti ve balıklarımız çok sağlıklılar. Bundan sonra vatandaşlarımıza iş düşüyor, bu balıklara büyüme fırsatı vermeliler. Avlanma ve av yasaklarına dikkat etmeliler. Sürdürülebilir balıkçılık için bu yasaklara uyulmalı ki gelecek nesillere balık kaynaklarını sağlıklı şekilde aktaralım." diye konuştu.
Hasat edilen balıkların bir miktarı Gala Gölü'ne bırakıldı.
Balık salımına Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş da katıldı.
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