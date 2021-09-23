Edirne'de üreticiler sulama maliyetini düşürecek proje için gün sayıyor

AA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, merkeze bağlı Tayakadın, Karakasım, Doyran, Üyüklütatar, Elçili ve Orhaniye köylerinde tarım alanlarını suyla buluşturacak ve 3 yılda tamamlanacak projede çalışmalar 2021'de başladı.

İlk etabında bu yıl 19 bin dekar alanın sulamaya açılacağı proje kapsamında, Meriç Nehri’nden 2 pompa istasyonu ile alınacak su 255 kilometrelik boru hattı ile arazilere dağıtılacak.

Projenin tamamlanmasıyla ekonomiye yılda 20 milyon lira katkı sağlanacak. Çalışmaların 3 yılda tamamlanması bekleniyor.

- "Bu projeyle su sıkıntımız olmayacak"

Suya en çok ihtiyaç duyan ürünlerden çeltik üretiminin yoğun yapıldığı bölgede üreticiler, DSİ'nin başlattığı projeden memnun olduklarını, bir an öne devreye girmesini beklediklerini belirtti.

Üretici Yaşar Ekici, AA muhabirine, çalışmalar sayesinde verimli toprakların suyla buluşacağını söyledi.

Bölgede yaygın olarak çeltik ekimi yapıldığını ve en yüksek maliyeti sulama kaleminin oluşturduğunu anlatan Ekici, "Proje çok iyi olacak. Yaz boyunca borular döşendi ve hala çalışmalara devam ediyorlar. Su sıkıntısı yaşıyoruz. Bu projeyle hem su sıkıntımız olmayacak hem de masrafımız düşecek." dedi.

Servet Çarpık ise devasa boruların döşendiğini ve çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Maliyetleri azaltacak proje ile üreticilerin yüzünün güleceğini vurgulayan Çarpık, şunları kaydetti:

"Sulama maliyetleri çok yüksek. Bu yıl dekar başına 700 lira bekliyoruz. DSİ'nin yaptığı projeyle sulama maliyetinin yarı yarıya düşmesi bekleniyor. Böyle olursa çok güzel olur ve su sıkıntısı yaşamayız. Çok güzel çalışıyorlar, hızlı bir ilerleme var. İnşallah seneye bir kısmı da devreye girmiş olacak."

Özcan Çetin de çeltik tarımında suyun vazgeçilmez olduğuna değinerek, "Biz şu anda yer altı suyu yani içme suyunu tarımda kullanıyoruz. Bu proje olduğunda Meriç Nehri'nden sulama yapma imkanı bulacağız. Tahminime göre sulama maliyetlerimiz yarı yarıya düşecek. İnşallah bizim için iyi olacak." diye konuştu.