Edirne'de üniversite öğrencileri yüksek ev kiralarına tepkili

Kovid-19 nedeniyle verilen aranın ardından yüz yüze eğitimin başlamasıyla Trakya Üniversitesinde 42 binden fazla öğrenci ders başı yaptı. Kalacak yer bulma telaşına giren öğrencilerin büyük bölümü, kiralık ev arayışlarını sürdürüyor.
Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, AA muhabirine, kentteki kiralık ev fiyatlarında fahiş artış gözlendiğini söyledi.
Binlerce öğrencinin yeniden kente gelmesiyle kiralık dairelere talebin arttığını belirten Çeker, "Uzun zamandan beri daireler boş durumdaydı. Şimdi talep de fazlalaşınca daire sahipleri fiyatları oldukça yukarda tuttu." dedi.
Edirne'deki kiraların normalin üzerine çıktığını anlatan Çeker, şunları kaydetti:
"Edirne'de zaten kısıtlı sayıda kiralık daire var. 1 1 dairelerin en düşüğü 1250 liradan başlıyor ve 1500 liranın üzerine kadar çıkıyor. 2 1 daireler 1750 liradan başlıyor, 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Bu kira tutarları büyük şehirlerde normal olabilir ama Edirne için yüksek. 1 1 dairenin kirasının 1000 liranın üzerinde olmaması lazım. Mülk sahiplerinden bunu rica ediyorum, bu kadar yüksek fiyatlar istemeyelim. Kira 1000 lira dahi olsa, elektriği, yakıtı, suyu, aidatı derken 1750 liraya kadar çıkıyor. Aileler zor durumda çocuklarını okutmaya çalışıyor."
Trakya Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı 2. sınıf öğrencisi Yasemin Çengel, öğrencilerin ev bulmakta zorlandığını söyledi.
Kiralık daireler için fahiş fiyatlar istendiğini dile getiren Çengel, "Öğrenciler bu durumdan çok bunalmış durumda. Ev yok, olan evler de çok pahalı. 1 1 evler 1500 liradan başlıyor, bu durumdan çok şikayetçiyiz. Ne yapılacaksa yapılmalı, yoksa evsiz kalacağız. Salgın nedeniyle ev sahiplerinin evleri 1,5 yıl boş kaldı. Onları da anlıyorum ancak bu kadar da artış olmamalı. Evin ederi 1000 lira ise bu fiyattan verilmeli." diye konuştu.
Makine Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Yaman Çevik ise ev kiralarının son 2 ayda aniden arttığını anlatarak, "Ev sahipleri 1,5 yılın acısını çıkarmaya çalışıyor. Ama acısını çıkarmaları gereken kişilerin bizler olmadığını düşünüyorum. Yüksek kiralar maddi olarak bizi çok zorluyor." dedi.
Varol Kahya da kiralardaki artışın hem kendilerini hem de ailelerini zorladığını kaydetti.Gülcan Çevik, oğlunun kaydı için Edirne'ye geldiklerini ve ev aradıklarını belirterek, "Kiralarda geçen aya göre 600-700 liralık artış var. Veliler olarak oldukça zorlanacağız." şeklinde konuştu.
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