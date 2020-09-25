Edirne'de Traklara ait tarihi kaya sunağında"güneş diski" bulundu

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Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Suakacağı köyü yakınlarında Traklar'ın dini ritüelleri ve ibadetlerini gerçekleştirdiği kaya sunağında yaptığı incelemede, günümüze kadar bitki örtüsü altında kalan "güneş diski" buldu.

Prof. Dr. Beksaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Traklar'a ait kaya sunağının, yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayandığını söyledi.

Kaya sunağında bulunan "güneş diski"nin ayın ve güneşin hareketlerini gözlemlemek amacıyla kullanıldığını anlatan Beksaç, Traklar'ın astronomi alanında önemli çalışmalar yaptığını ifade etti.

Kaya sunaklarının yüksek yerlerde ve nehir kenarlarında konumlandırıldığını belirten Beksaç, "Kaya sunağı, yıl dönümlerinde ve belirli zamanlarda yapılan ayin ve ibadetlere ev sahipliği yapan bir tapınak türü. Ana Tanrıça'ya yakınlaşmak için bu tapınaklarda ayin ve ibadetler yapıldığını biliyoruz." dedi.

Beksaç, Suakacağı köyü yakınında yer alan kaya sunağını yıllar önce tespit ettiğini ve belli aralıklarla gelip incelemeler yaptığını dile getirdi.

Bulunan "güneş diski"nin dönemin astronomi anlayışı açısından önemli veriler sunduğunu ifade eden Beksaç, şunları kaydetti:

"Daha önceki gelişlerimizde yoğun çalı örtüsü altında kalan bir kayaç üzerinde bir güneş diski gördük. Güneş diski, Trakya'nın bu yakası için değişik bir şey oldu. Doğru Trakya'da bu sisteme pek rastlamıyoruz. Edirne'de pek bir örneği yok. Daha çok Bulgaristan'da örneklerini görüyoruz. Bu sistemler tapınakların astronomik gözlemlerde kullanıldığını gösteren bir olay."