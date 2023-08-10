Edirne'de tek duvarı kalan asker hastanesi için 'ibret anıtı' olsun önerisi

"ŞEHİTLİK DE YOK OLUP GİTTİ"

Prof. Dr. Beksaç, hastaneden geriye tek bir duvar kaldığını ifade ederek, "Bu duvar da korunmadığı takdirde, bu duvarın bile izi kalmayacaktır. Esasında bu yapı, Edirne'nin Balkan Savaşları yıllarındaki vermiş olduğu şehitlerin hatırına bile korunması gereken bir yapıydı. Az aşağıda bu hastane ile bağlantılı olan bir şehitlik mevcut. O şehitlik de maalesef kaderine terk edildiği için yok olup, gitti. Son ziyaret ettiğimde ne mezar taşı kalmıştı ne de durumu vardı. Esasında bunlar Edirne için üzücü" dedi.