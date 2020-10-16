Edirne'de tahrip edilen Atatürk büstü onarıldı

AA

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yaptığı açıklamada, büstün onarıldığını bildirdi.

Atatürk büstüne yapılan saldırıyı kınayan Ormankıran, "Sülecik köyümüzdeki Atatürk büstümüze yapılan tahribat sonrası belediye personelimiz köye gitti. Ekiplerimiz tarafından boyası ve onarımı yapılan büstün yeniden montajı yapıldı." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir de partisinde düzenlediği basın toplantısında, köy ziyaretleri kapsamında sakinlerin kendilerinden Atatürk büstü istemesi sonrası Sülecik köyüne yaptırdıkları ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'ın katılımıyla büstün açılışının yapıldığını anımsattı.

Türk milletinin lideri Atatürk'ün büstüne zarar verilmesinden çok üzüntü duyduklarını ifade eden Demir, Atatürk büstüne zarar veren kişi ya da kişilerin kısa sürede tespit edilmesini umut ettiğini kaydetti.