Edirne'de sulama tankerine otomobil çarptı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, S.K. idaresindeki 59 AFE 571 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda refüjlerdeki çimleri sulayan belediyenin 22 ED 342 plakalı sulama tankerine arkadan çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü S.K. ve 3 yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki tedavilerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.