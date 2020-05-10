Edirne'de şehit annelerinin Anneler Günü kutlandı

İl Müdürü Bilgin Özbaş ve beraberindeki heyet, il merkezindeki 23 şehit annesi ve 7 şehit eşini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.
Çiçek taktim edilen annelere, Edirne Valiliğince hazırlatılan koronavirüs hijyen kiti de armağan edildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm annelerin Anneler Gününü kutladığını söyledi.
Vatan, bayrak ve millet için canını feda eden aziz şehitlerin anne ve eşlerini Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatları doğrultusunda ziyaret ettiklerini belirten Özbaş, "Onlara ufak hediyeler vererek anneler gününü kutluyoruz. Ayrıca içinde bulunduğumuz Kovid-19 salgını nedeniyle şehit annelerimizin, yakınlarının bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyoruz. Onlar bizim başımızın tacı, ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. İhtiyaçlarını karşılamak yaşadığımız süreçte bizim boynumuzun borcu." diye konuştu.
- "Düşünülmek, hatırlanmak yeter"
Özbaş, 2011 yılında Tunceli'de halı sahada futbol maçı yapan polislere yönelik düzenlenen hain saldırıda eşi Dilay Turan Kerman ile birlikte şehit düşen Komiser Cem Kerman'ın annesi Gülsen Kerman'ı da ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Kerman, "Çok teşekkür ederim. Düşünülmek, hatırlanmak yeter. Bugün oğlumun bütün arkadaşları beni arar." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!