Edirne'de sağanak, gelişim dönemindeki buğdaya "bereket" oldu

Aralıkta metrekareye 92 kilogram yağışın düştüğü kentte, buğday ekili tarlalar yağışın etkisiyle adeta canlanırken, üreticinin yüzünü güldürdü.
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, AA muhabirine, buğdayın bereketi temsil eden stratejik bir ürün olduğunu söyledi.
Kentte, yaklaşık 1 milyon 300 bin dekarlık alanda buğday ekimi yapıldığını belirten Bayazıt, "Edirne'de en çok buğday ekimi yapılıyor. Ülkemizin buğday ihtiyacının yüzde 3'ü Edirne'den karşılanıyor. İller arasındaki sıralamaya baktığımızda da sekizinci sırada yer almaktayız." dedi.
Bayazıt, toprağın uygun tavında hazırlandıktan sonra ekimi yapıldığını ve son zamanlarda etkili olan yağışların mahsule iyi geldiğini ifade etti.
Ekilen tohumların dengeli ve güzel çıktığını anlatan Bayazıt, şunları kaydetti:
"Buğdayların gelişimi gayet güzel. Bu ay itibarıyla metrekareye 92 kilogram yağış düştü. Uzun yıllardan beri ortalama 70 kilogramdı. Bitki, bu yağışlarla birlikte gerekli ihtiyacını tamamladı. Gayet güzel bir gelişimi var. Biz de bunu yakından takip ediyoruz. Sürekli sahada ve çiftçimizin yanındayız. Tarlada çiftçilerimizin alın teri ve emeği var. Şu anda bitkisel üretim açısından baktığımızda buğdayda herhangi bir sorun gözükmüyor. Tüm kontrolleri yapıyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!