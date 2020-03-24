Edirne'de sağanak

Kentte yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalışırken Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü şehirde sağanağın aralıklarla hafta boyunca devam edeceğini kaydetti.