Edirne'de Roman efsanesinin büyüttüğü Kakava Festivali'nde "korona" sessizliği

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Romanlar'ın Hıdrellezi olarak bilinen ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti Edirne'ye çeken Kakava, salgın nedeniyle kutlanamadı.

Doğanın uyanışının bolluk ve bereket dileği ile eğlenceli şekilde kutlandığı Kakava Şenlikleri geleneğinin devamı için sadece Kakava ateşi sembolik şekilde yakıldı.

Edirne turizmine efsanesiyle katma değerini her geçen yıl artıran Kakava - Hıdrellez Şenlikleri, salgın tehdidinin son bulmasıyla gelecek yıllarda kutlanmaya devam edecek.

- Kakava Efsanesi

Romanların Kakava'ya ait en önemli söylencelerinin başında Baba Fingo yer alıyor.

Efsaneye göre, Mısır'da Firavun'un zulmettiği Romanların lideri Baba Fingo, firavunun ordusundan saklanmak için Kızıldeniz'e giriyor ve bir daha çıkmıyor. Romanlar, Hıdrellez günü Baba Fingo'nun bir nehirden yeniden çıkacağı inancını taşıyor. Romanların nehir kenarında özel eğlence ritüelleriyle kutladığı Kakava (Hıdırellez),dünyanın pek çok yerinden turisti Edirne'ye çekiyor.



