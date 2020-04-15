Edirne'de ramazan davulcularının bahşişlerini belediye karşılayacak

AA

Edirne'de salgın nedeniyle bahşiş toplamaya çıkamayacak ramazan davulcularının bahşişlerini belediye karşılayacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, yaklaşan ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Gürkan, ramazan davulcularının, 23 Nisan Perşembe gecesi vatandaşları sahura kaldıracaklarını anımsattı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan karar gereği, davulcuların hane hane bahşiş toplama geleneğinde bir değişikliğe gidileceğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Ramazan davulcularıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde, onların bir anlamda bir gelir kapısı da olan davul çalarak bahşiş toplama geleneğini, Edirne Belediyesi olarak bu yıl biz üstleniyoruz. Ramazan davulcuları yine mahalle aralarında davullarını çalacaklar ancak evlere girerek, zilleri basarak, kapıları çalarak, sizlerden herhangi bir bahşiş talep etmeyecekler.

Bu, hem davulcu arkadaşlarımızın hem de siz değerli Edirnelilerin sağlığı için çok önemli. Bu süreçte davulcu arkadaşlarımızın gelirlerini sağlayabilmeleri için belediye olarak onların maaşlarını, gelirlerini biz düzenleyeceğiz, biz destekte bulunacağız."