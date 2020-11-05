Edirne'de polisten "maskeyle burnunu da kapat" uyarısı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Ekipler toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, kapalı çarşılar, iş yerleri ve pazar yerlerinde maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Polisler kalabalığın yoğun olduğu Saraçlar Caddesi'nde maskesini takan ancak maskeyle burnunu kapatmayan vatandaşları tek tek uyardı.

Maskesini düzgün takmayan birçok vatandaş, polisin, "Maskenizi düzgün takın, konuşurken burnunuz açılabilir, lütfen burnunuzu kapatın." uyarısından sonra maskesini düzeltti.

Ekipler caddede gezerek sigara içenleri de uygun bir yerde sigarasını içtikten sonra maskesini takması yönünde uyardı.