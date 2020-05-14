Edirne'de piknik yaparak koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası

Jandarma ekipleri, Büyükdöllük, Değirmenyeni ve Karakasım köylerinde bazı kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığını belirledi.

Bölgede piknik yapan ve kurallara uymayan 8 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392'şer lira ceza uygulandı.

Ekipler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında piknik yapmanın yasak olduğunu belirterek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.