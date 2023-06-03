AA'nın haberine göre; yaralanan Gürateş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar evdeki kuzeni Naz Gürateş'e isabet etti.

Gürateş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Y.D. polis ekiplerince yakalandı.