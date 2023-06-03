Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Edirne'de oynadığı tüfek ateş alan çocuk, kazara kuzenini öldürdü

Edirne'de anneannesinin evinde tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk, kuzeni 16 yaşındaki Naz Gürateş'i kazara vurarak öldürdü

Giriş: 03.06.2023 - 05:28 | Güncelleme: ABONE OL
Edirne'de oynadığı tüfek ateş alan çocuk, kazara kuzenini öldürdü
AA

Edirne'de 11 yaşındaki kuzeninin kazara tüfekle vurduğu 16 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Menzilahir Mahallesi Taşköprü Sokak'ta Y.D. anneannesinin evinde tüfekle oynamaya başladı.

ATEŞ ALAN TÜFEK KUZENİNE İSABET ETTİ

Fotoğraf: İHA | Naz G&uuml;rateş (16)
Fotoğraf: İHA | Naz Gürateş (16)

Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar evdeki kuzeni Naz Gürateş'e isabet etti.

AA'nın haberine göre; yaralanan Gürateş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Gürateş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Y.D. polis ekiplerince yakalandı.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Kayseri'de 3 tona yakın sahte bandrollü tütün ele geçirildi
Kayseri'de 3 tona yakın sahte bandrollü tütün ele geçirildi
Kocaeli'de 28 düzensiz göçmen sınır dışı
Kocaeli'de 28 düzensiz göçmen sınır dışı
Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.