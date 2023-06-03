"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Edirne'de oynadığı tüfek ateş alan çocuk, kazara kuzenini öldürdü/edirne-de-oynadigi-tufek-ates-alan-cocuk-kazara-kuzenini-oldurdu-3597092
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.