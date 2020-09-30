Edirne'de otobüsün bagajında 7 bin 391 kaçak parfüm ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Romanya'ya gidecek yolcu otobüsünde kaçak parfüm olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler durdurdukları otobüste narkotik köpeği "Çiko" ile arama yaptı.

Bagajda çeşitli markalarda 7 bin 391 kaçak parfüm ve bagajdaki et kıyma makinesinin içinde 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.