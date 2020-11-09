Edirne'de öğretmenler "O anı" kovaladı

AA

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında fotoğraf sanatına ilgi duyan öğretmenlere yönelik "Objektifte O An" projesini hayata geçirdi.

Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinin oluşturduğu "Altın Üçgen" diye anılan bölgede çekimlerine başlayan öğretmenler, Osmanlı'ya yaklaşık yüz yıl başkentlik yapmış kentin kültürel zenginliklerini tanıtmak için deklanşöre bastı.

Fotoğraf tutkunu öğretmenler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında etkinlik kapsamında tarihi mekanların yanı sıra kentin doğal güzelliklerini de fotoğrafladı.

Proje kapsamında öğretmenler, gün boyunca çektikleri fotoğraflarla birbirinden güzel kareler ortaya çıkardı.

Devam edecek çekimlerin ardından öğretmenlerin çektikleri fotoğraflar sergilenip sosyal medya hesaplarından yayımlanacak.