Edirne'de öğrencilerin tasarladığı su altı robotları TEKNOFEST'te finalde yarışacak

Edirne DENEYAP Atölyesi'nde yaklaşık 2 yıllık bir çalışma sonucu "Rapture" ve "Matiricie" isimli 2 gruptan oluşan 10 öğrenciyle tasarlanan iki su altı robotu 150 takım içerisinden ilk 28'e kalarak finallerde yarışmaya hak kazandı.
Eğitmen Mert Hızmalı, AA muhabirine TEKNOFEST'te Edirne'den 2 takımla "İnsansız Su Altı Sistemleri" kategorisinde finalde yarışacaklarını belirterek, öğrencilerin çok başarılı bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.
İnsansız su altı robotlarının, su altındaki herhangi bir görevi gerçekleştirmek için tasarlandığını anlatan Hızmalı, robotların savunma sanayide ve afetlerde de kullanılabileceğini ifade etti.
Robotların insansız olmasının, hareket kabiliyetini ve robotun yönetimini kolaylaştırdığını anlatan Hızmalı, "Öğrencilerimizin yaptığı robot, kamera ve sensörler vasıtasıyla çevresindekileri algılayıp verileri bilgisayara aktarıyor. Tamamen öğrencilerimizin tasarladığı bir robot, özgün tasarım oldu. Üç boyutlu yazıcıda parçaları basıldı. Kodlarını da kendileri yazarak ortaya bu robot çıktı."dedi.
Takım danışmanı Rıza Korkusuz ise su altı robotunun tamamen özgün bir tasarıma sahip olduğunu, tüm alt sistemlerin öğrenciler tarafından geliştirildiğini anlattı.
Edirne'de lise öğrencileri arasında TEKNOFEST finallerine sadece iki takımın kaldığını hatırlatan Korkusuz "Öğrencilerimiz büyük emek verdi projeye. Üç aşamayı geçtiler. Gençlerimiz ileride ülkemize katma değer kazandıran mühendisler olacaklar inşallah. Ben hepsini kutluyorum." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!