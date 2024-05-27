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        Haberler Gündem Edirne'de motosikletin yaya geçidinde çarptığı kadın hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Motosikletin yaya geçidinde çarptığı kadın öldü

        Edirne'de motosiklet yaya geçidinden geçen kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 21:17 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:17
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        Motosikletin çarptığı kadın öldü
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        Atatürk Bulvarı'nda Yusuf G'nin kullandığı motosiklet yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nesrin G'ye (70) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan Nesrin G. ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Nesrin G. kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Ağır yaralandığı öğrenilen motosiklet sürücüsünün de tedavisine kaldırıldığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde devam ediliyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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