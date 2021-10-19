Marketi soydu, kilitli kapının camını kırarak kaçtı!

DHA

Olay, Çavuşbey Mahallesi´nde bulunan bir markette dün akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi markete girerek bir süre alışveriş yaptı.

Kasaya yönelen soyguncu burada kasiyer İ.Ö.´yü bıçakla tehdit ederek, kasadaki paraları vermesini istedi. Bu sırada İ.Ö. emniyet düğmesine basarak marketin kapılarını kilitledi. DHA'nın haberine göre; kasadaki bir miktar parayı alan şüpheli, kilitli kapının camını kırarak olay yerinden kaçtı.

Polis, markette detaylı inceleme yaparken, kaçan soyguncunun yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.