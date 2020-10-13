Edirne'de kuvvetli sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

AA

Kentte aniden ortaya çıkan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da minibüs duraklarına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri de oluştu.

Edirne-Kapıkule karayolunun 7. kilometresinde yola devrilen ağaç, polis ekipleri tarafından yol kenarına çekildi.- Fırtına nedeniyle balıkçılar Sultaniçe Limanı'na demir attıÖzellikle Edirne'nin güneyinde, Enez ilçesinde sağanak ve fırtına, balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Sabah balığa çıkan 20 gırgır teknesi, fırtına ve yağış nedeniyle Sultaniçe Limanı'na sığınmak zorunda kaldı.Balıkçıların limanda bekleyişleri sürüyor.Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti.