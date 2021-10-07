Edirne'de kurulan geri dönüşüm tesisinde zirai ambalajlar değerlendirilecek

AA

Meriç Ziraat Odası Başkanlığı ve Trakya Üniversitesinin destekleriyle yürüttüğü "Geleceğini Korumak İçin Doğayı Koru" projesi kapsamında ilçeye geri dönüşüm tesisi kazandırıldı.

Tesiste tarımda kullanılan, çoğu yerde çevre kirliliğine neden olan gübre ve ilaç ambalajları yerlerinden toplanıp tesise getirilerek geri dönüşümü sağlanacak.

Tesiste geri dönüşümle üretilecek çöp kutusu, çöp kovası gibi mamuller üreticiye dağıtılacak.

- "Plastik kirliliği bertaraf edilecek"

Projenin yürütücüsü ve Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, AA muhabirine, projeyle tarlalardaki plastik kirliliğinin bertaraf edilerek geri dönüşüme kazandırılacağını söyledi.

Projenin 250 bin avro bütçeli olduğunu ve doğanın korunmasına fayda sağladığını dile getiren Prof. Dr. Türkyılmaz, "Plastikler polimer malzemeler ve yeniden geri dönüşüme tabi tutulabilirler. Böyle bir tesisi AB hibesiyle ilçemize kazandırdık. Bu tesis sayesinde toplanan plastikler granül haline getirilecek ve istenilen plastik malzemeye döndürülecek. İster çöp kutusu, ister kova ya da trafik işaretleri yapılabilecek. Bir enjeksiyon makinesiyle istenilen her şeye dönüştürülebilir." ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz, çevreci proje sayesinde atıkların geri dönüşümünün mümkün olacağını bildirdi.

Atık plastiklerin toplanmadığı takdirde bir süre sonra Meriç Nehri'ne karıştığını anlatan Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Bu bölge tam nehir kenarında. Nehir boyunca denize kadar kirletilmiş oluyor. Mikroplastikler geleceğin en büyük problemi. Bu mikroplastikleri hayvanlar yiyor ve daha sonra hayvanlardan bize geçiyor. Çok büyük zararları oluyor. Biz en baştan bu plastikleri toplamış olacağız.

Zirai alanlar çok büyük bir alanı oluşturuyor. Daha sonra bu plastikleri tesise getireceğiz. Burada ilk önce kırılıyor ve yıkanıyor. Ardından ise parçalanıp eritiliyor ve granül hale getiriliyor. Ondan sonra kullanıma hazır hale geliyor. Bu şekilde hem çevreyi korumuş oluyoruz hem de bu pislikten gelir elde etmiş oluyoruz."

Tesisin açılışına Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, Meriç Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Türkan ve kurum müdürleri ile çiftçiler katıldı.