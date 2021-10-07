Edirne'de kurulan geri dönüşüm tesisinde zirai ambalajlar değerlendirilecek

Meriç Ziraat Odası Başkanlığı ve Trakya Üniversitesinin destekleriyle yürüttüğü "Geleceğini Korumak İçin Doğayı Koru" projesi kapsamında ilçeye geri dönüşüm tesisi kazandırıldı.
Tesiste tarımda kullanılan, çoğu yerde çevre kirliliğine neden olan gübre ve ilaç ambalajları yerlerinden toplanıp tesise getirilerek geri dönüşümü sağlanacak.
Tesiste geri dönüşümle üretilecek çöp kutusu, çöp kovası gibi mamuller üreticiye dağıtılacak.
- "Plastik kirliliği bertaraf edilecek"
Projenin yürütücüsü ve Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, AA muhabirine, projeyle tarlalardaki plastik kirliliğinin bertaraf edilerek geri dönüşüme kazandırılacağını söyledi.
Projenin 250 bin avro bütçeli olduğunu ve doğanın korunmasına fayda sağladığını dile getiren Prof. Dr. Türkyılmaz, "Plastikler polimer malzemeler ve yeniden geri dönüşüme tabi tutulabilirler. Böyle bir tesisi AB hibesiyle ilçemize kazandırdık. Bu tesis sayesinde toplanan plastikler granül haline getirilecek ve istenilen plastik malzemeye döndürülecek. İster çöp kutusu, ister kova ya da trafik işaretleri yapılabilecek. Bir enjeksiyon makinesiyle istenilen her şeye dönüştürülebilir." ifadelerini kullandı.
Türkyılmaz, çevreci proje sayesinde atıkların geri dönüşümünün mümkün olacağını bildirdi.
Atık plastiklerin toplanmadığı takdirde bir süre sonra Meriç Nehri'ne karıştığını anlatan Türkyılmaz, şunları kaydetti:
"Bu bölge tam nehir kenarında. Nehir boyunca denize kadar kirletilmiş oluyor. Mikroplastikler geleceğin en büyük problemi. Bu mikroplastikleri hayvanlar yiyor ve daha sonra hayvanlardan bize geçiyor. Çok büyük zararları oluyor. Biz en baştan bu plastikleri toplamış olacağız.
Zirai alanlar çok büyük bir alanı oluşturuyor. Daha sonra bu plastikleri tesise getireceğiz. Burada ilk önce kırılıyor ve yıkanıyor. Ardından ise parçalanıp eritiliyor ve granül hale getiriliyor. Ondan sonra kullanıma hazır hale geliyor. Bu şekilde hem çevreyi korumuş oluyoruz hem de bu pislikten gelir elde etmiş oluyoruz."
Tesisin açılışına Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, Meriç Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Türkan ve kurum müdürleri ile çiftçiler katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!