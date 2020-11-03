Edirne'de kum midyesi kaçakçılığı yapan kişiye 100 bin lira ceza uygulandı

Enez Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbarat çalışması sonrası düzenlediği operasyonda panelvan tip bir araçta yarım ton midye ele geçirdi.

Ekipler, kaçakçılıkta kullanılan araca el koydu. İsmi belirtilmeyen şüpheliye midye kaçakçılığı yapmaktan 100 bin lira idari para cezası uyguladı.

Toplanması yasak olan yarım ton kum midyesi, denize bırakılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.