Edirne'de koronavirüs yasaklarına uymayan işletmeler uyarıldı

AA

Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan işletmeler uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye aykırı hareket eden bazı işletmeler polis tarafından uyarıldı, işletmelerin kapatılması sağlandı.

Bu arada kentin en işlek yeri olan trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nin hareketli ve yoğun günlerinden uzak olduğu görüldü. Güneşli havada caddede yürüyen birkaç kişiye roman çalgıcıların müziği eşlik etti.

Hıfzısıhha Kanunu kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetleri, vatandaşın yakın mesafede bir arada bulunarak virüse yakalanma riskini artıracağı değerlendirmesi neticesi dün gece yarısından itibaren durdurulmuştu.