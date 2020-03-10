10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında "Bando ve Tava Ciğer Festivali'' ertelendi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın basın toplantısındaki açıklamaları
Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında "Bando ve Tava Ciğer Festivali'' ertelendi- Belediye Başkanı Recep Gürkan:- "Festivalimize katılan bandoların büyük çoğunluğu Balkan ülkelerinden geliyorlar. Festivali daha sonra da yapabiliriz. Vatandaşlarımızın güvenliğini riske sokacak hiçbir şeyi yapmama kararı aldık"- "Yunanistan'a geçen mülteci sayısıyla ilgili bir tartışma yaşanıyor. Bu rakamların nasıl elde edildiğini bildiğim için doğru olduğundan benim bir şüphem yok. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun açıkladığı rakamlar doğru" Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, katılımcılarının birçoğunu Balkan ülkelerinden gelen bandoların oluşturduğu Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivali'ni erteleme kararı aldıklarını söyledi.Gürkan, Belediyede düzenlediği toplantıda, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı kentte önlemler aldıklarını ifade etti.Belediye sağlık ekiplerinin kentte toplu ulaşımı sağlayan minibüsleri ve taksilerin tamamını dezenfekte ettiklerini anlatan Gürkan, toplu yaşamın yoğun olduğu alanlara el dezenfektan makineleri yerleştirilmeye başlandığını dile getirdi.Kovid-19 salgınının Balkan ülkelerindeki etkisinin arttığına dikkat çeken Gürkan, şunları kaydetti:"Özellikle son birkaç gündür Bulgaristan'ın Plevne ve Gabrovo ardından Kuzey Makedonya'da koronavirüs haberleri geliyor. Yunanistan'da zaten vardı. Virüsün ortaya çıkmış olması nedeniyle 10-12 Nisan tarihlerinde yapacağımız Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivalini ileri bir tarihe erteleme kararı aldık.Çünkü festivalimize katılan bandoların büyük çoğunluğu Balkan ülkelerinden geliyorlar. Festivali daha sonra da yapabiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımızın güvenliğini riske sokacak hiçbir şeyi yapmama kararı aldık. Gerekli hassasiyetleri ortaya koymamız gerekiyor. Sıkıntılı süreç bittikten sonra festivali ileri bir tarihte yapacağız."- Sığınmacıların Edirne'de bekleyişiBaşkan Gürkan, Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen sığınmacıların Yunan güvenlik güçleri tarafından şiddet gördüğünü ve yaşanan bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.İnsan haklarının hiçe sayıldığını dile getiren Recep Gürkan, şöyle konuştu:"Mültecilerin üzerinde bir iç çamaşırı hariç her şeylerini alarak bazen de şiddet kullanarak geri itildiğine şahit oluyoruz. Mülteci konusu sadece Türkiye'nin sorunu değil Avrupa Birliği'nin de çok ciddi sorumlulukları var. Türkiye neredeyse 10 yıldır milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Kendi öz kaynaklarını bu iş için harcıyor. Mülteci işini sadece Türkiye'nin üzerinde bırakarak ne Avrupa Birliği ne de diğer ülkelerin kendilerini bu yükten vareste tutmaları ya da sorumsuz hissetmeleri, insan hakları açısından da mültecilik hukuku açısından da kabul edilebilir bir durum değil."Gürkan, Avrupa'ya geçmek için kente gelen binlerce sığınmacının sınırı geçtiğini de belirterek, "Yunanistan'a geçen mülteci sayısıyla ilgili bir tartışma yaşanıyor. Bu rakamların nasıl elde edildiğini bildiğim için doğru olduğundan benim bir şüphem yok. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun açıkladığı rakamlar doğru." dedi.
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