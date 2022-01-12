Edirne'de kar ulaşımı olumsuz etkiledi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne için günler öncesinden uyardığı, kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artıran kar nedeniyle kent beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yollarda buzlanma meydana geldi.

TRAFİK KAZALARI MEYDANA GELDİ

Edirne-İstanbul karayolunda hasarlı kazalar meydana gelirken, Bulgaristan'a Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak üzere bekleyen TIR'ların ise brandaları şiddetli rüzgar nedeniyle parçalandı.

YAN YATAN RÖMORK SINIR KAPISI YOLUNDA TRAFİĞİ AKSATTI

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaşımın sağlandığı uluslararası kara yolunda fırtına nedeniyle yan yatan römork ulaşımda aksamaya neden oldu.

Panelvana takılı halde ilerleyen kapalı kasa römork, sınır kapısına 14 kilometre mesafede yan yattı. İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi.

Yan yatan römork nedeniyle trafikte aksama yaşandı, ekipler trafiği tek şeritten sağladı. Polis ekipleri ve sürücü, devrilmemesi için römorku halatla bariyere bağladı.

VATANDAŞLAR KARIN TADINI ÇIKARDI

Uzun süredir kara hasret kalan Edirne halkı, geç saatlere rağmen kar topu oynadı. Gümrük kapıları yakınında bulunan işletmelerde çalışan vatandaşlar da kar keyfine ortak oldu.

Meteoroloji Erken Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin verilerine göre kentte kar yağışının çarşamba gün boyu etkili olması bekleniyor. Edirne'de en düşük sıcaklığın gece sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.