Edirne'de kadınların ürettiği yöresel ürünler markalaştı

Edirne'nin bu anlamda Türkiye'ye örnek şehir olduğunu belirten Kırbıyık, "Kadınlarımız gerçekten sosyal hayatın, ekonomik hayatın, kültürel hayatın her noktasında çok başarılı örneklerle karşımıza çıkıyorlar" dedi.
Globalleşme sürecinde ticaretin şeklinin de değiştiğini ifade eden Kırbıyık, "Artık bu globalleşme süreciyle rekabet sadece şehir içlerinde yaşanmıyor. Ülke genelinde ve diğer alanlarda internetin sağladığı, elektronik ticaretin sağladığı imkanlarla birlikte artık dünya her açıdan birbirine çok daha yakın. Bizim de bunun avantajlarını kullanmamız gerekiyor. Bunun için en önemli, bize en büyük fırsat sunacak unsur markalaşma." diye konuştu.