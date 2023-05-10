Edirne'de kadınların ürettiği yöresel ürünler markalaştı

"Asıl mücadeleye yeni başlıyoruz. Bu markaları önce şehrimizde bilinir kılmamız gerekiyor sonra ülkenin değişik yerlerinde bilinirliğini yükseltmemiz gerekiyor ve bu üretim ağını yaygınlaştırmamız gerekiyor. Şu anda kadın kooperatiflerimiz kendi mücadelelerini bireysel anlamda verdiler, vermeye devam ediyorlar.

Yaklaşık 2-3 yıllık tecrübelerinde de bunu başarıyla sürdürdüler ama Bu yükü sadece onların omuzlarına yüklersek bunu daha ne kadar sürdürebilirler onlar açısından da bizim açımızdan da cevabını bulmamız gereken bir soru. O yüzden bu çalışmanın amacı onların yüküne destek olmak."