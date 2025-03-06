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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de kadına köpek saldırdı | Son dakika haberleri

        Edirne'de köpeğin yaraladığı kadın: Aynı bölgede saldırıya uğrayan 7. kişiyim

        Edirne'de Ayşe Şahin, kaldırımda yürüdüğü sırada sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan Ayşe Şahin, "Ambulansla hastaneye getirildiğimde oradaki görevlilerden öğrendiğim kadarıyla aynı bölgede köpek saldırısına uğrayan 7'nci kişi benmişim. Tek tesellim çocuklarım yanımda yoktu" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 15:09 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:09
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        Edirne'de kadına köpek saldırdı
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        Edirne'de bir kadın, kaldırımda yürüdüğü esnada sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu bacağından yaralandı.

        İHA'nın haberine göre, 1. Murat Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Ayşe Şahin (36) aniden sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

        Bacağından yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Köpek bölgeden uzaklaştırılırken kadın, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

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        Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Şahin, yaşadığı o korku dolu anları anlattı:

        "Ambulansla hastaneye getirildiğimde oradaki görevlilerden öğrendiğim kadarıyla aynı bölgede köpek saldırısına uğrayan 7'nci kişi benmişim. Tek tesellim çocuklarım yanımda yoktu, çocuklarım yanımda olsa çocuklarımı parçalardı. Çöp atamıyorum, çocukları parka çıkaramıyorum. Köpek korkusuyla hapis hayatı mı yaşayacağız?"

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        #edirne haberleri
        #Köpek saldırısı
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