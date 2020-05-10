Edirne'de itfaiye aracı Anneler Günü mesaisi yaptı

AA

Edirne'nin Keşan ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalarına ara verilen ancak fiziksel engelleri nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlıların Anneler Günü'nü, itfaiye aracının merdivenine çıkarak kutladı.

Helvacıoğlu, Anneler Günü nedeniyle, ilçede oturan 85 yaşındaki Nebiye Tokmak ve 94 yaşındaki Ayşe Değirmendereli'nin evlerinin önüne itfaiye aracıyla geldi.

İtfaiye aracının merdivenlerine çıkan Helvacıoğlu, yaşlı annelerin Anneler Günü'nü evlerinin camlarına çıkarak kutladı.

Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi olarak, tüm anneler adına Tokmak ve Değirmendereli'nin Anneler Günü'nü, sosyal mesafe kuralına uyarak kutladıklarını belirtti.

Annelerin her zaman baş tacı olduklarını anlatan Helvacıoğlu, "Allah onlardan razı olsun, anneler bizim başımızın tacı. Cennet onların ayakları altında. Belediye olduğumuz için itfaiye sepeti ile sosyal mesafeyi de koruyarak Anneler Günü mutluluğunu paylaştık. Allah onlara uzun ömürler versin. Dünyanın tüm çiçekleri onlara armağan olsun." diye konuştu.