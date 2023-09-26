Edirne'de iki TIR çarpıştı: 1 ölü
Edirne'de iki TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Suat Baburcan (57) yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, Kapıkule Sınır Kapısı yolu Edirne istikametinde M.Ç. idaresindeki TIR'la çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TIR'da sıkışan sürücülerden Baburcan, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı.
Ekiplerin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da bölgeye gelerek incelemede bulundu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.