Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA

Kaza, saat 01.30 sıralarında Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alican Yılmaz’ın kullandığı 39 ABT 207 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarpması sonucu kontrolden çıkarak ters yöne girdi. Karşı yönden gelen Batuhan Karaağaç idaresindeki 22 ND 113 plakalı otomobille çarptıktan sonra takla atarak ters durdu.

İHA'nın haberine göre; kazada, yolcu olarak 39 ABT 207 plakalı otomobilde bulunan Abdulkadir Han olay yerinde hayatını kaybetti. Yanındaki sürücü ise yaralandı. Kaza sonucu her iki otomobilde bulunan toplam 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.