Edirne'de iki araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Edirne Havsa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Edirne'nin Havsa ilçesinde otomobil ile hafi ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Havsa ilçesi girişinde meydana geldi. F.A. yönetimindeki otomobil, C.D. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye yönlendirildi.
6 KİŞİ YARALANDIFotoğraf: AA
DHA'nın haberine göre; kazada yaralanan, aralarında sürücüler F.A. ve C.D'nin de bulunduğu 6 kişi, Edirne'deki hastanelere kaldırıldı.
1 YARALI KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜFotoğraf: AA
Otomobilde bulunan ve durumu ağır olan B.S., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.