Edirne'de gümrük memurlarına yönelik rüşvet operasyonunda tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, geçen hafta İpsala Sınır Kapısı'nda görevli gümrük memurlarına yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden M.K.M. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan M.N.Y, A.Ç. ve E.G. mahkemece tutuklandı.

- Rüşvet operasyonunda ikinci dalga

Soruşturma kapsamında aynı sınır kapısında görevli gümrük memurlarından 8'i daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M.A, A.R.U. ve E.Ş. tutuklandı, E.K, O.E, S.Ş, O.A. ve S.B. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Son tutuklanan zanlılarla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.